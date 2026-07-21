Кто из звездных футболистов больше всех разочаровал на ЧМ-2026

Уже более суток болельщики и эксперты подводят итоги 23-го чемпионата мира по футболу, называя лучших и худших игроков прошедшего турнира, сообщает Zakon.kz.

Сильнейшие и лучшие футболисты в разных номинациях сейчас празднуют свои награды. Но нашлось место и некоторым известным личностям, которых издание ESPN представило как символическую сборную разочарований ЧМ-2026.

В этом списке оказались на самом деле топовые фигуры мирового футбола.

Вратарь: Фернандо Муслера (Уругвай).

Защитники: Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия) и Йозуа Киммих (Германия).

Полузащитники: Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия) и Флориан Виртц (Германия).

Форвард: Неймар (Бразилия).

Однако, с другой стороны, прошедший мундиаль открыл ряд имен, которые вмиг стали популярными.

Без сомнения, этот рейтинг возглавляет голкипер Кабо-Верде Возинья, которому не могли забить на групповой стадии будущие чемпионы мира – испанцы (0:0).