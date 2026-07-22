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Спорт

"Кайрат" призвал болельщиков поддержать их на Кипре

Омония - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 07:25 Фото: Facebook/fckairat
"Желто-черные" обратились к болельщикам поддержать их 22 июля на стадионе ГСП в Никосии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы алматинского клуба, 22 июля пройдет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Омония" – "Кайрат". Для болельщиков "Кайрата" выделен гостевой сектор № 4.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 07:25

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

"Билеты на игру можно купить в день матча в кассах стадиона ГСП, предъявив паспорт", – говорится в сообщении.

И, если матч стартует в 20:00 по кипрскому времени, то жители Казахстана смогут посмотреть его в прямом эфире на телеканале "Qazsport". Начало трансляции – в 22:00 по времени Казахстана.

18 июля на тренировочной базе клуба в Кобхэме 17-летний выходец из "Кайрата" Дастан Сатпаев дебютировал в составе футбольного клуба "Челси" против "Кроули Таун".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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