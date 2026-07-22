Обладатель "Золотого мяча" ЧМ-2026 Родри может перейти в "Реал"

Уже некоторое время поднимается вопрос перехода в мадридский "Реал" полузащитника сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри. А после мундиаля, где он получил звание лучшего игрока турнира, интерес к нему еще возрос, сообщает Zakon.kz.

По сведениям некоторых СМИ, "сливочные" готовы подписать 30-летнего капитана "Ля Роха" хоть сегодня, зная при этом, что он ранее отклонил продление договора с "горожанами".

Но нельзя забывать, что здесь есть две главные причины скорейшего прихода Родри в стан королевского коллектива, несмотря на его огромное желание.

Первое – "Реалу" нужно договориться о сумме перехода с англичанами. И второе – президент мадридской дружины Флорентино Перес ранее был против подписания Родри из-за его постоянных травм. А всем известно, кто решает приход игроков в "Галактикос".

Но после "золота" ЧМ-2026 и титула лучшего игрока прошедшего турнира босс "Реала", скорее всего, уже передумал о своих первоначальных планах.

На этом настаивают другие члены клуба, которые заинтересованы в приглашении обладателя "Золотого мяча".

Как известно, Родри уже на протяжении семи лет выступает за "Манчестер Сити", сыграв за него 298 матчей, где он забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

На данный час у него действующий контракт с "горожанами" еще на один сезон.

Тем временем накануне глава КОНМЕБОЛ сделал заявление об участии 64-х сборных в ЧМ-2030 по футболу.