#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.59
536.22
5.96
Спорт

Обладатель "Золотого мяча" ЧМ-2026 Родри может перейти в "Реал"

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 12:01 Фото: Instagram/manCity
Уже некоторое время поднимается вопрос перехода в мадридский "Реал" полузащитника сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри. А после мундиаля, где он получил звание лучшего игрока турнира, интерес к нему еще возрос, сообщает Zakon.kz.

По сведениям некоторых СМИ, "сливочные" готовы подписать 30-летнего капитана "Ля Роха" хоть сегодня, зная при этом, что он ранее отклонил продление договора с "горожанами".

Но нельзя забывать, что здесь есть две главные причины скорейшего прихода Родри в стан королевского коллектива, несмотря на его огромное желание.

Первое – "Реалу" нужно договориться о сумме перехода с англичанами. И второе – президент мадридской дружины Флорентино Перес ранее был против подписания Родри из-за его постоянных травм. А всем известно, кто решает приход игроков в "Галактикос".

Но после "золота" ЧМ-2026 и титула лучшего игрока прошедшего турнира босс "Реала", скорее всего, уже передумал о своих первоначальных планах.

На этом настаивают другие члены клуба, которые заинтересованы в приглашении обладателя "Золотого мяча".

Как известно, Родри уже на протяжении семи лет выступает за "Манчестер Сити", сыграв за него 298 матчей, где он забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

На данный час у него действующий контракт с "горожанами" еще на один сезон.

Тем временем накануне глава КОНМЕБОЛ сделал заявление об участии 64-х сборных в ЧМ-2030 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Карлос Алькарас обратился к обладателю &quot;Золотого мяча&quot; Родри после вручения награды
11:07, 30 октября 2024
Карлос Алькарас обратился к обладателю "Золотого мяча" Родри после вручения награды
Футбол Лучший игрок Евро-2024
09:52, 15 июля 2024
Евро-2024: Лучшим игроком турнира признан испанец Родри
Футбол Переход Реал
16:03, 08 января 2024
"Реал" может купить Холанда за 100 млн евро вместо Мбаппе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кто представит Казахстан на международном турнире в Турции по бадминтону
13:37, Сегодня
Кто представит Казахстан на международном турнире по бадминтону в Турции
Ганский полузащитник Эбенезер Офори перешёл в &quot;Атырау&quot;
13:22, Сегодня
Ганский полузащитник Эбенезер Офори перешёл в "Атырау"
Айбек Имашев
13:12, Сегодня
Федерация дзюдо Казахстана назначила Айбека Имашева генеральным секретарём организации
Андрей Рублёв
12:55, Сегодня
Кубок Дэвиса, 17 турниров АТР и тренер Сафин: с кем предстоит сыграть казахстанцу Скатову
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: