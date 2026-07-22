Стала известна причина отсутствия Месси в параде сборной Аргентины
Лидер сборной Аргентины и "Интер Майами" сразу после мундиаля прибыл в свой родной город Росарио, где проведет отпуск в кругу семьи и будет находиться рядом с отцом, который в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.
39-летний футболист накануне вернулся на родину на частном самолете, вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми.
Они сразу поселились в доме, где обычно останавливаются во время своих визитов в Росарио.
Как уже известно, отец Месси – 68-летний Хорхе, являющийся агентом своего сына, с некоторых пор болен.
По некоторым сведениям, Лионель не сыграет минимум два ближайших матча за "Интер Майами", запланированные на 26 июля и 2 августа.
Плюс к этому он не сможет принять участия в Матче всех звезд МЛС (29 июля).
Между тем неудача Аргентины в финале ЧМ-2026 трагически обернулась для двух пенсионеров.