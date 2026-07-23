Известный бразильский футболист Каземиро стал одноклубником Месси
Клуб из Флориды минувшей ночью распространил информацию о подписании 34-летнего хавбека на правах свободного агента.
Игрок сборной Бразилии заключил контракт до конца переходного сокращенного сезона МЛС, до мая 2027 года, с возможностью продления до лета 2029 года.
До перехода к "цаплям" Каземиро в течение четырех сезонов защищал честь "Манчестер Юнайтед", куда перешел в 2022 году из мадридского "Реала".
Таким образом, полузащитник пополнил состав "Интер Майами", где кроме Лионеля Месси блистают Родриго де Поль, Луис Суарес и много известных представителей южноамериканского футбола.
Намек о переходе Каземиро в чемпионскую команду МЛС прозвучал еще в конце мая.
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