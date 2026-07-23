Известный бразильский футболист Каземиро стал одноклубником Месси

Американский футбольный клуб "Интер Майами", часть которого состоит из бывших звезд европейских чемпионатов, пополнился еще одной знаменитостью. Сегодня напарником "Месси и его команды" стал экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Каземиро, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Флориды минувшей ночью распространил информацию о подписании 34-летнего хавбека на правах свободного агента.

Игрок сборной Бразилии заключил контракт до конца переходного сокращенного сезона МЛС, до мая 2027 года, с возможностью продления до лета 2029 года.

До перехода к "цаплям" Каземиро в течение четырех сезонов защищал честь "Манчестер Юнайтед", куда перешел в 2022 году из мадридского "Реала".

Таким образом, полузащитник пополнил состав "Интер Майами", где кроме Лионеля Месси блистают Родриго де Поль, Луис Суарес и много известных представителей южноамериканского футбола.

Намек о переходе Каземиро в чемпионскую команду МЛС прозвучал еще в конце мая.

Тем временем финал ЧМ-2026 объявлен самой рейтинговой футбольной трансляцией в истории США.