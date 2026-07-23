Казахстанский каратист забрал Гран-при и денежный куш 10 млн иен в Японии

Сборная Казахстана завоевала две медали на престижном международном турнире по шинкиокушинкай каратэ "Чемпион чемпионов TOP-9", который завершился в Токио (Япония), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в соревнованиях среди мужчин казахстанец Анджей Кинзерский победил всех своих оппонентов и стал чемпионом турнира.

В полуфинале он уверенно победил Энтаса Хаускаса (Литва) со счетом 5:0, а в битве за "золото" Кинзерский встретился со своим соотечественником Антоном Зимаревым и завершил схватку в свою пользу.

Здесь стоит отметить, что впервые в истории этого турнира в финале встретились сразу два иностранных спортсмена, и оба они оказались представителями Казахстана.

По итогам соревнований Анджей Кинзерский стал обладателем главного приза в размере 10 млн японских иен (28 586 735 тенге), а Антон Зимарев получил 2 млн иен (5 717 766 тенге).

Всего в данном супертурнире приняли участие 9 сильнейших каратистов мира среди мужчин и 8 лучших спортсменок среди женщин.

Также необходимо подчеркнуть, что в 2025 году Анджей Кинзерский стал победителем Всеяпонского национального чемпионата, став первым иностранным спортсменом в истории, которому удалось добиться такого результата.

Между тем на днях стартовала официальная продажа билетов на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

