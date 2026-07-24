Муж сестры Роналду может быть причастен к петушиным боям в Бразилии

Алешандре Бертолуччи, муж сестры знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, Кати Авейру стал одним из фигурантов полицейского расследования в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Родственник форварда может быть причастен к петушиным боям, так как на одном из его объектов в Бразилии полиция обнаружила 1500 птиц и оборудование для проведения состязаний.

На данный час правоохранители провели обыски на трех объектах, которые расположены в городах Грамаду и Игрежинья. Одно из этих мест принадлежит Бертолуччи.

По первоначальному расследованию, в указанных объектах разводили и готовили к боям петухов породы мура. Многие из этих птиц содержались в крайне жестоких условиях, в тесных клетках, с признаками истощения, травм и увечий.

Некоторые птицы этой породы могут стоить на рынке от 20 до 30 тысяч бразильских реалов (1 842 252 – 2 763 379 тенге).

В ходе следствия было найдено специальное оборудование для проведения боев, включая тренировочные ринги. А на других объектах, не принадлежащих Бертолуччи, изъяли оружие и документы.

Сейчас муж Кати Авейру полностью отрицает свою причастность к нелегальным петушиным боям. Его адвокаты заявили, что этот объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара.

Пока Алешандре не арестован, так как расследование продолжается.

Как известно, петушиные бои в Бразилии запрещены. По информации полиции, группы лиц создают преступные объединения именно для организации боев, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах, в основном в сельской местности.

А накануне звездный форвард дортмундской "Боруссии" Адейеми подписал контракт с "Барселоной".

