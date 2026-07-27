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Спорт

"Настоящая машина": английские фанаты эмоционально высказались о Дастане Сатпаеве

Дастан Сатпаев произвел впечатление в Европе перед сделкой с Челси, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 21:49 Фото: Instagram/d.satpayev
Фанатские ресурсы лондонского "Челси" пришли в восторг от перспектив 17-летнего форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева. Английские болельщики прочат молодому нападающему яркое будущее в составе европейского гранда, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 июля 2026 года издание Sports.kz, популярный фанатский аккаунт "аристократов" O-O-P, за которым следят почти 19 тыс. подписчиков, выпустил развернутый пост, посвященный Дастану Сатпаеву.

В публикации автор не скупился на эпитеты, сравнив стиль игры юного таланта с легендарными звездными форвардами мирового футбола.

"Сатпаев – настоящая машина в процессе становления! Уровень талантов в "Челси" сейчас просто зашкаливает. 17-летний игрок, уже имеющий голы в отборочных матчах Лиги чемпионов, выступления за основную сборную и демонстрирующий серьезную игру в стиле Агуэро/Мбаппе, сейчас приходит всего лишь развиваться под руководством Хаби Алонсо? Это несправедливо! Самое пугающее – это то, насколько отточенной уже выглядит его игра: обеими ногами, уверенное поведение в узких зонах и смертоносная атака. Кобхэм строит настоящую империю будущих суперзвезд, и Сатпаев будет в самом ее центре!" – пишет автор аккаунта.

Ранее другой крупный фанатский аккаунт отметил отличную перспективу и огромный потенциал Дастана Сатпаева.

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Канат Болысбек
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