Футболист из Кабо-Верде признан автором самого красивого гола ЧМ-2026

Гол защитника турецкого "Трабзонспора" и сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в ворота сборной Аргентины назван самым лучшим на прошедшем чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

По опросу FIFA, болельщики отдали больше всего голосов за гол 23-летнего защитника сборной Кабо-Верде – Кабрала, который он оформил в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.

Как известно, в том поединке "синие акулы" проиграли южноамериканцам в дополнительное время со счетом 2:3.

Что касается Сидни Лопеша, то он в первом экстра-тайме восстановил равновесие – 2:2, когда его коллектив уступал с разницей в один мяч.

"Пушечный удар "акулы". Действующие чемпионы мира шокированы в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот Мартинеса". Заявление FIFA

В итоговом голосовании экс-игрок "Бенфики" обогнал Элдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Изидора (Гаити), которые заняли второе и третье места.

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