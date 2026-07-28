Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске

Фото: olympic.kz

Уральск в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука. В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из различных регионов страны, в том числе члены национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Медали чемпионата будут разыграны среди взрослых, молодежи и юниоров. Лучшие стрелки получат возможность представлять страну на различных международных турнирах. Республиканские соревнования проходят на стадионе "Жастар" и завершатся 1 августа. Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.

Поделитесь новостью