Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске
Фото: olympic.kz
Уральск в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука. В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из различных регионов страны, в том числе члены национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Медали чемпионата будут разыграны среди взрослых, молодежи и юниоров. Лучшие стрелки получат возможность представлять страну на различных международных турнирах.
Республиканские соревнования проходят на стадионе "Жастар" и завершатся 1 августа.
Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript