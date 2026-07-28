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Спорт

Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:14 Фото: olympic.kz
Уральск в эти дни принимает чемпионат Республики Казахстан по стрельбе из лука. В соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из различных регионов страны, в том числе члены национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Медали чемпионата будут разыграны среди взрослых, молодежи и юниоров. Лучшие стрелки получат возможность представлять страну на различных международных турнирах.

Республиканские соревнования проходят на стадионе "Жастар" и завершатся 1 августа.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на ЧМ среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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