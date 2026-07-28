Победа в заключительном матче принесла Казахстану пятое место на турнире
Фото: olympic.kz
Мужская сборная Казахстана завершила выступление на Открытом чемпионате Центральной Азии по волейболу, который проходит в Исламабаде (Пакистан), сообщает Zakon.kz.
По ходу турнира казахстанские волейболисты одержали победу над сборной Непала, но уступили командам Узбекистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Пакистана.
В матче за 5-6-е места сборная Казахстана вновь встретилась с Непалом и уверенно выиграла со счетом 3:0 (25:18, 27:25, 25:20).
Таким образом, национальная команда Казахстана завершила соревнования на пятом месте.
Ранее сообщалось, что чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript