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Спорт

Мирослав Ромащенко: Самое главное в матче с "Паневежисом" – мотивация

Футбол Матч Паневежис, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 10:10 Фото: Instagram/fctobol
Вечером 30 июля казахстанский футбольный клуб "Тобыл" в домашних стенах примет литовский "Паневежис" в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в первом матче неделю назад в Паневежисе команды не смогли определить лучшего, отыграв боевую ничью – 1:1.

Надо признать, что тогда небольшое преимущество было на стороне костанайского коллектива по голевым моментам. Забей тогда пенальти Асхат Тагыберген, сегодня казахстанцы могли играть с минимальным запасом.

Шанс проявить свои яркие качества наступит у игроков "Тобыла" через несколько часов. Об этом и других целях своих подопечных рассказал наставник хозяев поля Мирослав Ромащенко.

"Готовимся максимально плодотворно к матчу, хотим и желаем добиться успеха, соперник непростой. У нас есть пара травмированных игроков. Думаю, самое главное, что на первый план здесь выходит мотивация. Это престиж игроков, клуба и страны в еврокубках". Мирослав Ромащенко

Победитель предстоящей встречи между "Тоболом" и "Паневежисом" в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА сыграет против лучшей команды в паре "Партизан" (Сербия) – "УНА Штрассен" (Люксембург).

Поединок "Тобол" – "Паневежис" начнется в 19:00 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире на телеканале Qazsport.

А накануне чемпион Казахстана "Кайрат" в тяжелейшей схватке сумел одолеть кипрскую "Омонию" и заслужил место в третьем раунде отбора Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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