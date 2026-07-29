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Спорт

Где и когда смотреть матч "Кайрата" против "Омонии" в Лиге чемпионов

Футбол Матч Омония, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 12:47 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 29 июля 2026 года казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на Центральном стадионе Алматы примет кипрскую "Омонию" в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Гости приехали в наш город с преимуществом в один мяч, который они забили неделю назад у себя дома. На Кипре "Омония" была сильнее "Кайрата" со счетом 1:0.

И вот сегодня команда Рафаэля Уразбахтина хочет поменять ситуацию и порадовать своих фанатов.

Что касается соперника, то "Омония" уже прибыла в Алматы, а ее главный тренер Хеннинг Берг также надеется на положительный результат от своих подопечных.

"В прошлом году соперник добился большого успеха в квалификации Лиги чемпионов. Они сохранили много игроков того состава, поэтому у команды есть опыт. Но опыт прошлого – это еще не гарантия будущих побед. Знаем силу соперника, однако и сами являемся хорошей командой. Алматинцы привыкли доминировать в своем чемпионате, выиграли титул в прошлом сезоне и вновь находятся среди лидеров".Главный тренер "Омонии" Хеннинг Берг

Прямая трансляция матча "Кайрат" – "Омония" начнется в 20:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру на телеканале Qazsport.

Победитель этой встречи в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА сыграет с лучшей командой в паре "Левски" (Болгария) – "Университатя" Крайова (Румыния).

А проигравший коллектив дальше сыграет в Лиге Европы.

Между тем звезда сборной Бразилии Неймар не стал разогревать новый скандал и вернулся к тренировкам клуба "Сантос".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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