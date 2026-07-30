Второй день подряд казахстанские вратари становятся героями еврокубков

Несколько минут назад в Костанае завершился ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, где местный "Тобыл" принимал литовский "Паневежис" и обыграл соперника только в серии пенальти со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz.

Как и первой встрече неделю назад в Литве, основное время поединка в Костанае закончилось ничьей – 1:1.

Несмотря на огромное преимущество хозяев поля, первыми счет открыли гости, когда отличился Наурис Петкявичюс.

"Тобыл" еще до перерыва сумел восстановить баланс, усилиями Амина Талала. Во втором тайме костанайцы атаковали без перерывов, но мяч никак не шел в ворота литовцев.

В итоге матч перешел в экстра-таймы, где команды также ничего не смогли решить. И все закончилось в серии пенальти, где удача была на стороне "Тобыла".

А если говорить точнее, то два сейва выпускника академии "Кайрата" Данила Устименко помогли хозяевам переиграть соперника (4:3).

Не зря упомянули про алматинскую дружину, так как ее воспитанник Темирлан Анарбеков вчера "вытащил" своих коллег в третий раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Что касается обладателя Кубка Казахстана, то команда Мирослава Ромащенко пробилась в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, где сразится с победителем противостояния "Партизан" (Сербия) – "УНА Штрассен" (Люксембург).