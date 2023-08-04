Стали известны все участники третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА

Накануне прошли ответные матчи второго отборочного этапа Лиги конференций УЕФА. По их итогам определились все участники следующей стадии, в числе которых два казахстанских клуба – "Актобе" и "Тобол", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



В следующую стадию не прошел клуб "Ордабасы" из Шымкента. Южане по сумме двух матчей не сумели обойти польскую "Легию", проиграв с общим счетом 4:5 (2:2 – дома, 2:3 – в гостях).







Благодаря выездным победам неделю назад обеспечили себе выход в третий раунд Лиги конференций "Тобол" и "Актобе". Костанайцы в ответной домашней встрече уступили швейцарскому "Базелю" – 1:2, но победа на поле соперника со счетом 3:1 позволила нашим футболистам выйти в следующий раунд еврокубков.





В свою очередь "Актобе" также проиграл ответный матч кутаисскому "Торпедо" с аналогичным счетом 1:2, однако убедительный успех в первой игре (4:1) дал подопечным Андрея Карповича возможность сыграть в третьем круге Лиги конференций.

Таким образом, путевки в третий квалификационный раунд Лиги конференций завоевали две казахстанские команды. Теперь "Актобе" померится силами с командой "Сепси" (Румыния), а "Тобол" сыграет с "Дерри Сити" из Ирландии.

Первые матчи третьего отборочного этапа пройдут 10 августа, ответные – 17-го. Победители сыграют в плей-офф квалификации.

После вылета из Лиги чемпионов "Астана" теперь будет играть в Лиге Европы, где ее соперником стал болгарский "Лудогорец". Первая встреча состоится 8 августа в столице Казахстана, а ответный матч запланирован на 17 августа на поле соперника.

Подробнее о том, как "Легия" не оставила "Ордабасы" шансов на выход в третий отборочный этап Лиги конференций, можно прочесть здесь.