В английском футболе вводят новое жесткое правило к виновным игрокам

С нового сезона во всех дивизионах английского футбольного чемпионата начнут дисквалифицировать игроков на 10 матчей за дискриминацию по расовому, религиозному, половому и другим некорректным признакам, сообщает Zakon.kz.

Накануне футбольная ассоциация Англии (FA) выпустила специальное заявление в котором говорится, что перед началом сезона 2026/27 ужесточены санкции за любые "отягченные нарушения" со стороны игроков, тренеров и других участников матча.

Виновник понесет наказание за противоправное поведение с прямым или косвенным упоминанием одной или нескольких следующих характеристик: этническое происхождение, цвет кожи, раса, национальность, религия или убеждения, пол, сексуальная ориентация или инвалидность.

"Для борьбы с подобным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновленных рекомендациях по санкциям теперь требуется, чтобы дисциплинарные комиссии применяли стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в таких случаях. Комиссии могут назначить наказание строже стандартной 10-матчевой дисквалификации, если сочтут, что присутствуют значительные отягчающие обстоятельства". Заявление FA

Футбольные чиновники также упомянули, что при наличии смягчающих факторов наказание может быть сокращено, но не менее на шесть игр. Повторное нарушение будет караться строже прежнего.

Тем временем первое интервью после ЧМ-2026 дал Карло Анчелотти, который высказался о проблемах и планах сборной Бразилии.