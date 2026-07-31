Где и когда казахстанские боксеры могут сразиться за путевки Олимпиады-2028

В Глазго (Шотландия) на заседании Исполнительного комитета World Boxing утверждены места проведения квалификационных турниров по боксу к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы World Boxing, согласно принятому решению, континентальные отборочные турниры в 2027 году пройдут в следующих странах:

Америка – США

Азия – Китай.

Европа – Европейские игры (Стамбул, Турция).

Океания – Самоа.

Африка – Нигерия.

Также были названы государства, которые примут в 2028-м году два мировых квалификационных турнира. Первый из них состоится в Италии, а второй – в Венгрии.

Даты проведения и другие подробности организации соревнований будут объявлены позже.

Здесь стоит отметить, что первым отборочным стартом олимпийского отбора станет чемпионат мира World Boxing-2027, который пройдет в Астане.

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