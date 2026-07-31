Где и когда казахстанские боксеры могут сразиться за путевки Олимпиады-2028
По сведениям пресс-службы World Boxing, согласно принятому решению, континентальные отборочные турниры в 2027 году пройдут в следующих странах:
Америка – США
Азия – Китай.
Европа – Европейские игры (Стамбул, Турция).
Океания – Самоа.
Африка – Нигерия.
Также были названы государства, которые примут в 2028-м году два мировых квалификационных турнира. Первый из них состоится в Италии, а второй – в Венгрии.
Даты проведения и другие подробности организации соревнований будут объявлены позже.
Здесь стоит отметить, что первым отборочным стартом олимпийского отбора станет чемпионат мира World Boxing-2027, который пройдет в Астане.
Между тем накануне вечером сбылись прогнозы главного тренера ФК "Тобыл" Мирослава Ромащенко, который твердил о мотивации в поединке с литовским "Паневежисом".