#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
473.59
544.68
5.94
Спорт

Какие клубы встретятся 1 августа в 20-м туре КПЛ

Футбол 1 августа, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 06:27 Фото: Instagram/fc_atyrau
В первый игровой день нового тура Казахстанской Премьер-лиги состоятся три матча, где за важные очки поборются "Иртыш", "Атырау" и другие клубы, сообщает Zakon.kz.

По мнению футбольных экспертов, одним из самых интересных противостояний дня станет встреча в Петропавловске, где "Кызылжар" примет "Актобе". Матч начнется в 19:00.

"Хозяева поля постараются использовать фактор своего стадиона, а гости продолжат борьбу за высокие места в чемпионате", – отмечают болельщики команд.
Кызылжар – Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 06:27

Фото: Instagram/fcqyzyljar

В Павлодаре "Иртыш" сыграет с "Каспием". Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свое положение. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Иртыш – Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 06:27

Фото: Instagram/ertis_fk

Завершит программу дня встреча "Атырау" – "Жетысу". Команды также решают свои задачи во второй части турнирной таблицы: для каждой из них победа может стать важным шагом в борьбе за улучшение позиций. Начало игры в 20:00.

Атырау – Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 06:27

Фото: Instagram/fc_atyrau

Перед 20-м туром в чемпионской гонке лидирует "Кайрат", который после победы над "Ордабасы" укрепил свои позиции в верхней части таблицы. Замыкает тройку лучших "Астана". В зоне вылета находятся "Алтай" из Усть-Каменогорска и павлодарский "Иртыш".

В третьем раунде Лиги конференций костанайский "Тобыл" будет оппонировать сербскому "Партизану". Первый матч между этими командами состоится в Белграде 6 августа, а ответная игра запланирована на 13 августа в Костанае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
&quot;Женис&quot; взял реванш у &quot;Кайсара&quot; в 20-м туре КПЛ
20:37, 14 сентября 2024
"Женис" взял реванш у "Кайсара" в 20-м туре КПЛ
казахстанская Премьер-лига
22:34, 28 июня 2025
"Атырау" и "Окжетпес" сыграли в матче 14-го тура КПЛ-2025
спорт
01:02, 23 июня 2025
"Астана" переиграла "Актобе" в матче 13-го тура КПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усман Нурмагомедов
07:04, Сегодня
Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана на турнире PFL
&quot;Астана М&quot;
06:42, Сегодня
"Астана М" обыграла "Арыс" в матче Первой лиги
Виталий Лисакович
06:06, Сегодня
"Тобыл" официально усилился белорусским нападающим
&quot;Кайрат-Жастар&quot;
05:47, Сегодня
"Кайрат-Жастар" потерял очки в матче с "Жайыком" в Первой лиге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: