Какие клубы встретятся 1 августа в 20-м туре КПЛ

В первый игровой день нового тура Казахстанской Премьер-лиги состоятся три матча, где за важные очки поборются "Иртыш", "Атырау" и другие клубы, сообщает Zakon.kz.

По мнению футбольных экспертов, одним из самых интересных противостояний дня станет встреча в Петропавловске, где "Кызылжар" примет "Актобе". Матч начнется в 19:00.

"Хозяева поля постараются использовать фактор своего стадиона, а гости продолжат борьбу за высокие места в чемпионате", – отмечают болельщики команд.

В Павлодаре "Иртыш" сыграет с "Каспием". Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свое положение. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Завершит программу дня встреча "Атырау" – "Жетысу". Команды также решают свои задачи во второй части турнирной таблицы: для каждой из них победа может стать важным шагом в борьбе за улучшение позиций. Начало игры в 20:00.

Перед 20-м туром в чемпионской гонке лидирует "Кайрат", который после победы над "Ордабасы" укрепил свои позиции в верхней части таблицы. Замыкает тройку лучших "Астана". В зоне вылета находятся "Алтай" из Усть-Каменогорска и павлодарский "Иртыш".

В третьем раунде Лиги конференций костанайский "Тобыл" будет оппонировать сербскому "Партизану". Первый матч между этими командами состоится в Белграде 6 августа, а ответная игра запланирована на 13 августа в Костанае.