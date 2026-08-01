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Спорт

"Челси" с Сатпаевым не устоял против "Тоттенхема" в Австралии

Казахстанский футболист, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 02:30 Фото: Instagram/d__satpayev
1 августа 17-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев вышел на 70-й минуте от "Челси" против "Тоттенхэма" и сыграл в товарищеском матче, который прошел на стадионе "Австралия" в Сиднее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, встреча завершилась со счетом 2:1. В ее ходе голевых действий Сатпаев не совершил.

На 21-й минуте игры счет открыл новичок "синих" Эстевао.

"Шпоры" сумели восстановить равновесие перед самым перерывом – на 45-й минуте отличился полузащитник Сандро Тонали, и команды ушли отдыхать при равном счете.

Во втором тайме "Тоттенхэм" оказался в меньшинстве после удаления защитника Кевина Дансо на 49-й минуте. Несмотря на численное преимущество, подопечные Хаби Алонсо пропустили в концовке встречи удар от Ришарлисона.

В прошлой товарищеской игре Сатпаев с ВС "Уондерерс" забил гол уже на 7-й минуте встречи.

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Аксинья Титова
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