Английский футбольный клуб "Челси", честь которого с недавних пор защищает казахстанец Дастан Сатпаев, объявил о трансфере хавбека французского "Страсбура" и сборной Аргентины – Валентина Барко, сообщает Zakon.kz.

22-летний футболист сборной Аргентины согласовал договор с "аристократами" до 2033 года.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Барко сыграл 27 матчей за "Страсбур", где забил два гола.

Универсальный полузащитник присоединится к новой команде в ходе предсезонной подготовки.

Валентин начал свою карьеру в аргентинском "Бока Хуниорс". Его дебют в профессиональном футболе состоялся в 16 лет, он прошел все ступени академии и выиграл множество титулов прежде, чем уехать в Европу.

Успешная игра хавбека на клубном уровне позволила ему попасть в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026, где он отыграл пять матчей за "альбиселесте".

Тем временем накануне подтвердилась ранняя информация о приобретении "Челси" известного форварда – Дэнни Уэлбека.