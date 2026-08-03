"Челси" Дастана Сатпаева приобрел напарника Месси по сборной Аргентины
Фото: Instagram/colo.barco
Английский футбольный клуб "Челси", честь которого с недавних пор защищает казахстанец Дастан Сатпаев, объявил о трансфере хавбека французского "Страсбура" и сборной Аргентины – Валентина Барко, сообщает Zakon.kz.
22-летний футболист сборной Аргентины согласовал договор с "аристократами" до 2033 года.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Барко сыграл 27 матчей за "Страсбур", где забил два гола.
Универсальный полузащитник присоединится к новой команде в ходе предсезонной подготовки.
Валентин начал свою карьеру в аргентинском "Бока Хуниорс". Его дебют в профессиональном футболе состоялся в 16 лет, он прошел все ступени академии и выиграл множество титулов прежде, чем уехать в Европу.
Успешная игра хавбека на клубном уровне позволила ему попасть в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026, где он отыграл пять матчей за "альбиселесте".
Тем временем накануне подтвердилась ранняя информация о приобретении "Челси" известного форварда – Дэнни Уэлбека.
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