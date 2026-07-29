"Челси" в помощь Сатпаеву хочет подписать двух звезд английского футбола
"Синие" ныне ведут активные переговоры по подписанию контракта с полузащитником "Брентфорда" Джорданом Хендерсоном, который только что прибыл с ЧМ-2026.
36-летний игрок сборной Англии может покинуть свой клуб на правах свободного агента и не прочь надеть майку лондонского коллектива.
Прошлый сезон Джордан отыграл за "пчел". Но большую известность он приобрел, выступая за "Ливерпуль, где выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, другим приобретением "Челси", возможно, станет форвард "Брайтона" Дэнни Уэлбек.
Переговоры по переходу 35-летнего англичанина между клубами уже ведутся. Уэлбек защищает форму "чаек" с октября 2020 года.
В сезоне-2025/26 Дэнни за 40 матчей забил 14 голов и отдал две результативные передачи.
Пока клуб Дастана Сатпаева проводит переговоры с этими игроками, сам он накануне забил свой первый гол за лондонский коллектив.