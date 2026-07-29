"Челси" в помощь Сатпаеву хочет подписать двух звезд английского футбола

В преддверии старта АПЛ футбольный клуб "Челси" Дастана Сатпаева проводит масштабную трансферную политику. Вдобавок ко всем приобретениям данного межсезонья "аристократы" желают прикупить еще двух ветеранов английской сборной, сообщает Zakon.kz.

"Синие" ныне ведут активные переговоры по подписанию контракта с полузащитником "Брентфорда" Джорданом Хендерсоном, который только что прибыл с ЧМ-2026.

36-летний игрок сборной Англии может покинуть свой клуб на правах свободного агента и не прочь надеть майку лондонского коллектива.

Прошлый сезон Джордан отыграл за "пчел". Но большую известность он приобрел, выступая за "Ливерпуль, где выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, другим приобретением "Челси", возможно, станет форвард "Брайтона" Дэнни Уэлбек.

Переговоры по переходу 35-летнего англичанина между клубами уже ведутся. Уэлбек защищает форму "чаек" с октября 2020 года.

В сезоне-2025/26 Дэнни за 40 матчей забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Пока клуб Дастана Сатпаева проводит переговоры с этими игроками, сам он накануне забил свой первый гол за лондонский коллектив.