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Спорт

56 часов без остановки и сна: человек переплыл Балтийское море и установил рекорд

Пловец, заплыв, море, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 02:30 Фото: Instagram/b.kubkowski
Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории человечества смог переплыть Балтийское море ни разу не коснувшись сопровождающей лодки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Delfi, пловец преодолел более 160 километров в холодной воде около 56 часов без сна. Исторический заплыв начался у побережья Швеции и завершился в Польше. Самым тяжелым оказался финал заплыва.

Когда до берега оставалось около полутора километров, Кубковский пережил серьезное переутомление. Сопровождающие рассказывают, что в конце спортсмен перестал видеть финиш, несколько раз спрашивал, сколько еще осталось плыть.

К счастью, команда убедиосда мужчину сделать последнее усилие. Через полчаса Кубковский доплыл до Польши. Этот успех стал результатом многолетних тренировок. Спортсмен пятый раз пытался переплыть Балтийское море. В 2022 году он проплыл 115 км, но сошел с дистанции из-за плохой погоды.

В 2023-м году он преодолел 117 км, но вновь помешали погодные условия.

В 2024 году после 72 км заплыв пришлось завершить из-за сильных течений и морской болезни. Самой драматичной оказалась попытка 2025 года: Кубковский проплыл 159 км, но потерял сознание всего за 11 км до финиша.

Теперь все получилось: более 160 км он преодолел полностью, что стало историческим достижением. Во время заплыва Кубковский также проводил благотворительный сбор средств в пользу фонда Cancer Fighters, который помогает детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями.

К моменту финиша удалось собрать более 560 тысяч польских злотых (70 млн 907 тыс. 576 тенге).

Ранее мы сообщали о том, что непальский альпинист-рекордсмен Нирмал "Нимсдай" Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане на горе Броуд-Пик. Он покорил 14 восьмитысячников мира.

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Аксинья Титова
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