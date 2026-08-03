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Спорт

"Ювентус" купил звездного французского нападающего ПСЖ – Коло-Муани

Футбол Переход Ювентус, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 10:07 Фото: Instagram/Juventus
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расстался с одним из ведущих своих игроков Рандалем Коло-Муани, который перешел в туринский "Ювентус", сообщает Zakon.kz.

"Старая синьора" купила 27-летнего форварда за 38 млн евро, которые будут выплачены на протяжении четырех сезонов. Дополнительно 3,2 млн евро получат агенты футболиста.

Вдобавок к вышеперечисленным суммам в контракте Коло-Муани предусмотрен бонус на 12 млн евро при достижении определенных задач.

Договор игрока сборной Франции с "Ювентусом" рассчитан до 2031 года.

Прошлый сезон Коло-Муани на правах аренды отыграл в английском "Тоттенхэм Хотспур", где вышел на поле 30 раз и отметился одним голом.

Между тем на днях фанаты "Кайрата" получили бесплатный тур на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Левски".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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