"Ювентус" купил звездного французского нападающего ПСЖ – Коло-Муани

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расстался с одним из ведущих своих игроков Рандалем Коло-Муани, который перешел в туринский "Ювентус", сообщает Zakon.kz.

"Старая синьора" купила 27-летнего форварда за 38 млн евро, которые будут выплачены на протяжении четырех сезонов. Дополнительно 3,2 млн евро получат агенты футболиста.

Вдобавок к вышеперечисленным суммам в контракте Коло-Муани предусмотрен бонус на 12 млн евро при достижении определенных задач.

Договор игрока сборной Франции с "Ювентусом" рассчитан до 2031 года.

Прошлый сезон Коло-Муани на правах аренды отыграл в английском "Тоттенхэм Хотспур", где вышел на поле 30 раз и отметился одним голом.

Между тем на днях фанаты "Кайрата" получили бесплатный тур на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Левски".