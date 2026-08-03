"Ювентус" купил звездного французского нападающего ПСЖ – Коло-Муани
Фото: Instagram/Juventus
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расстался с одним из ведущих своих игроков Рандалем Коло-Муани, который перешел в туринский "Ювентус", сообщает Zakon.kz.
"Старая синьора" купила 27-летнего форварда за 38 млн евро, которые будут выплачены на протяжении четырех сезонов. Дополнительно 3,2 млн евро получат агенты футболиста.
Вдобавок к вышеперечисленным суммам в контракте Коло-Муани предусмотрен бонус на 12 млн евро при достижении определенных задач.
Договор игрока сборной Франции с "Ювентусом" рассчитан до 2031 года.
Прошлый сезон Коло-Муани на правах аренды отыграл в английском "Тоттенхэм Хотспур", где вышел на поле 30 раз и отметился одним голом.
Между тем на днях фанаты "Кайрата" получили бесплатный тур на ответный матч Лиги чемпионов УЕФА против болгарского "Левски".
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