Уразбахтин оценил шансы "Кайрата" в первом выездном матче с "Левски"

Вечером 4 августа в Софии (Болгария) состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Левски" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Рулевой гостевой команды Рафаэль Уразбахтин за сутки до старта этой игры высказался о своих ожиданиях в поединке против хозяев поля.

"Встречаемся с сильным соперником, понимаем и осознаем всю его силу. Успели изучить "Левски", команда не случайно стала чемпионом, у них сильная, быстрая линия атаки. Понимаем, за счет кого и как они играют, уважаем соперника, но в то же время никого не боимся. У них самая большая фанатская база в стране, болельщики поддерживают очень яростно, но у нас уже есть прошлый опыт игры на больших стадионах при 50-60 тыс. зрителей". Рафаэль Уразбахтин

От исхода первой встречи зависит очень многое, тем более что ответная игра у "Кайрата" через неделю пройдет не на его родном стадионе, а в Туркестане.

"Так сложилось – если бы играли в Алматы, то сильно надеялись бы на наших болельщиков, которые бы нам помогли. Но остается принять эту ситуацию и готовиться к двум поединкам с командой, которая имеет хороших легионеров и качественного наставника. Соперник в хорошем игровом тонусе, мы тоже сейчас в разгаре". Рафаэль Уразбахтин

Прямая трансляция матча "Левски" – "Кайрат" начнется в 22:30 по казахстанскому времени, а зрители смогут посмотреть эту игру на телеканале Qazsport.

Пока клубы готовятся к своему первому матчу, накануне УЕФА назвал их будущих потенциальных соперников по плей-офф квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы.