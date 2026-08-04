#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
Спорт

Уразбахтин оценил шансы "Кайрата" в первом выездном матче с "Левски"

Футбол Матч Левски, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:51 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 4 августа в Софии (Болгария) состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Левски" примет казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Рулевой гостевой команды Рафаэль Уразбахтин за сутки до старта этой игры высказался о своих ожиданиях в поединке против хозяев поля.

"Встречаемся с сильным соперником, понимаем и осознаем всю его силу. Успели изучить "Левски", команда не случайно стала чемпионом, у них сильная, быстрая линия атаки. Понимаем, за счет кого и как они играют, уважаем соперника, но в то же время никого не боимся. У них самая большая фанатская база в стране, болельщики поддерживают очень яростно, но у нас уже есть прошлый опыт игры на больших стадионах при 50-60 тыс. зрителей". Рафаэль Уразбахтин

От исхода первой встречи зависит очень многое, тем более что ответная игра у "Кайрата" через неделю пройдет не на его родном стадионе, а в Туркестане.

"Так сложилось – если бы играли в Алматы, то сильно надеялись бы на наших болельщиков, которые бы нам помогли. Но остается принять эту ситуацию и готовиться к двум поединкам с командой, которая имеет хороших легионеров и качественного наставника. Соперник в хорошем игровом тонусе, мы тоже сейчас в разгаре". Рафаэль Уразбахтин

Прямая трансляция матча "Левски" – "Кайрат" начнется в 22:30 по казахстанскому времени, а зрители смогут посмотреть эту игру на телеканале Qazsport.

Пока клубы готовятся к своему первому матчу, накануне УЕФА назвал их будущих потенциальных соперников по плей-офф квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Левски - Кайрат
06:39, 03 августа 2026
"Кайрат" узнал главного арбитра матча с "Левски"
Футбол Тур Туркестан
09:41, 01 августа 2026
Фанаты "Кайрата" получили бесплатный тур на ответный матч Лиги чемпионов
Футбол Кайрат КуПС
10:44, 22 июля 2025
"Кайрат" настроен оптимистично на первый матч с КуПСом в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге WTA 1000 в Торонто
10:36, Сегодня
Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге WTA 1000 в Торонто
Елена Рыбакина получила исторический шанс стать первой ракеткой мира на турнире в Торонто
10:22, Сегодня
Елена Рыбакина получила исторический шанс стать первой ракеткой мира на турнире в Торонто
Всеволод Шумков (в синем) в финале ЧМ-2025 против Абдумалика Халокова
10:06, Сегодня
Допуск России меняет баланс сил в олимпийском боксе. Что теряют Казахстан и Узбекистан
Назым Кызайбай
10:01, Сегодня
Cтал известен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: