В "Левски" с гордостью высказались о победе над "Кайратом"
Фото: Instagram/pfclevskiofficial
Главный тренер болгарского клуба "Левски" Хулио Веласкес прокомментировал победу над казахстанцами, сообщает Zakon.kz.
Со слов Хулио Веласкеса, он очень доволен игрой своих подопечных. Его выступление на послематчевой пресс-конференции опубликовали на странице "Левски" в Facebook.
"Мы провели отличный матч. Это абсолютно заслуженная победа. Считаю, что могли добиться и более крупного результата, но соперник очень опытный. Это еще один день, когда я очень горжусь своими футболистами. Я чрезвычайно благодарен за ту атмосферу, которую создали болельщики. Ни о чем не жалею. Я всегда настроен позитивно", – не скрывая чувства гордости отметил он.
Фанаты "Кайрата" сокрушаются в соцсетях, что их любимцы пропустили под конец матча.
Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин также прокомментировал исход игры.
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