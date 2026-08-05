В "Левски" с гордостью высказались о победе над "Кайратом"

Главный тренер болгарского клуба "Левски" Хулио Веласкес прокомментировал победу над казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Со слов Хулио Веласкеса, он очень доволен игрой своих подопечных. Его выступление на послематчевой пресс-конференции опубликовали на странице "Левски" в Facebook.

"Мы провели отличный матч. Это абсолютно заслуженная победа. Считаю, что могли добиться и более крупного результата, но соперник очень опытный. Это еще один день, когда я очень горжусь своими футболистами. Я чрезвычайно благодарен за ту атмосферу, которую создали болельщики. Ни о чем не жалею. Я всегда настроен позитивно", – не скрывая чувства гордости отметил он.

Фанаты "Кайрата" сокрушаются в соцсетях, что их любимцы пропустили под конец матча.

Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин также прокомментировал исход игры.