Поражение "Кайрата" от "Левски" прокомментировал Уразбахтин

Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от соперников из Болгарии, сообщает Zakon.kz.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Кайрат" пропустил в самой концовке встречи и потерпел хоть и минимальное, но поражение на стадионе имени Георгия Аспарухова в Софии. Гол Сержиньо из "Левски" на 92-й минуте стал единственным в матче.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

"Ну, обидно пропускать, конечно, гол на последних минутах. Очень рикошетно было. Но что поделаешь. Есть еще ответный матч. Мы постараемся дома сыграть более качественно. И постараемся добиться для нас положительного результата", – сказал Рафаэль Уразбахтин.

Отрывок с послематчевой пресс-конференции вышел на страницах клуба в соцсетях. По мнению болельщиков, "желто-черным" не хватило совсем немного концентрации, чтобы свести матч к ничейному результату.

Ответный поединок между "Кайратом" и "Левски" пройдет 11 августа в Туркестане.

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