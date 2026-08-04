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Спорт

Поражение "Кайрата" от "Левски" прокомментировал Уразбахтин

Левски - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 04:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
Главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от соперников из Болгарии, сообщает Zakon.kz.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Кайрат" пропустил в самой концовке встречи и потерпел хоть и минимальное, но поражение на стадионе имени Георгия Аспарухова в Софии. Гол Сержиньо из "Левски" на 92-й минуте стал единственным в матче.

Левски – Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 04:40

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

"Ну, обидно пропускать, конечно, гол на последних минутах. Очень рикошетно было. Но что поделаешь. Есть еще ответный матч. Мы постараемся дома сыграть более качественно. И постараемся добиться для нас положительного результата", – сказал Рафаэль Уразбахтин.

Отрывок с послематчевой пресс-конференции вышел на страницах клуба в соцсетях. По мнению болельщиков, "желто-черным" не хватило совсем немного концентрации, чтобы свести матч к ничейному результату.

Ответный поединок между "Кайратом" и "Левски" пройдет 11 августа в Туркестане.

17-летний выходец алматинского клуба Дастан Сатпаев восхитил болельщиков в Гонконге. Он тепло пообщался с фанатами, встретившими команду "Челси" у отеля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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