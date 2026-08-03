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Спорт

"Кайрат" узнал главного арбитра матча с "Левски"

Левски - Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 06:39 Фото: Instagram/f.c.kairat
Назначен судья на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Левски" – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы УЕФА, главным арбитром встречи станет 38-летний Донатас Румшас из Литвы. Интересно, что он уже работал на матче "Кайрата" против "Брюгге". Это было в январе 2026 года в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе "Центральный" в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Матч "Левски" – "Кайрат" пройдет 4 августа на стадионе "Георгий Аспарухов" в Софии. Игра начнется в 22:30 по казахстанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на Qazsport.

По последним данным пресс-службы алматинского клуба, желто-черные уже находятся в столице Болгарии и даже провели первую тренировку.

Левски – Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 06:39

Шерхан Калмурза на тренировке в Софии, фото: Instagram/f.c.kairat

По итогам 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" занимает вторую строчку турнирной таблицы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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