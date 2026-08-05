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Спорт

Казахстанцы стали обладателями 17 медалей на турнире по плаванию в США

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 18:07 Фото: olympic.kz
Представители сборной Казахстана по плаванию отметились наградами на международном турнире, прошедшем в Гринсборо (США). На соревнованиях наши спортсмены завоевали 13 золотых, две серебряные и две бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

София Абубакирова взяла "золото" на дистанции 50 м баттерфляем. Также она стала бронзовым призером в плавании на 50 м на спине. Кроме того, София завоевала золотые медали в эстафетах четыре по 50 и четыре по 100 м вольным стилем, а также в комбинированной эстафете четыре по 50 м.

Максим Сказобцов в свою очередь стал победителем на дистанции 100 м баттерфляем. На 200 метров баттерфляем он завоевал серебряную медаль, а на дистанции 50 м баттерфляем занял третье место. Также пловец выиграл эстафеты четыре по 50, четыре по 100 м вольным стилем и комбинированную эстафеты четыре по 100 м.

Егор Попов завоевал "золото" на дистанции 100 м вольным стилем. Также он занял первое место в эстафетах четыре по 50 м вольным стилем и четыре по 50 м комбинированным плаванием.

Ришат Жумагулов показал второй результат на дистанции 50 м баттерфляем. Кроме того, он поднялся на высшую ступень пьедестала в эстафетах четыре по 50 м вольным стилем и четыре по 50 м комбинированным плаванием.

Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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