"Кошмаром" обернулся старт грандов на мужском "Мастерсе" в Монреале

Уже второй день крупный мужской турнир из серии ATP 1000 в канадском Монреале преподносит серьезные сюрпризы, выкидывая из сетки главных фаворитов, сообщает Zakon.kz.

Сенсационный гром прогремел несколько часов назад, когда из турнира вылетел первый сеяный этих состязаний, третья ракетка планеты и чемпион "Ролан Гаррос-2026" Александр Зверев.

Немец проиграл 69-й ракетке мира французу Таллону Грикспору – 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Покинул список монреальского турнира и прошлогодний его финалист – россиянин Карен Хачанов, уступивший французу Теренсу Атману.

Еще один топовый россиянин Даниил Медведев не смог одолеть голландца Ботика ван де Зандсхюлпа – 3:6, 6:7.

А днем ранее их соотечественник Андрей Рублев с пяти матчболов проиграл 281-й ракетке мира Шану Цзюньчэну – 5:7, 6:4, 6:7(5).

Но вылет грандов на этом не закончился. Далее огорчили своих болельщиков Тэйлор Фриц, Юго Умбер, Франциско Черундоло, Алехандро Табило, Валентен Вашеро, Флавио Коболли и Томас Мартин Этчеверри.

Тем временем на днях от удара молнии погиб один игрок, еще девять получили ранения на футбольном турнире в Таиланде.