#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Спорт

С кем может расстаться наставник "Челси" Хаби Алонсо до старта АПЛ

Футбол Список Алонсо, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 14:03 Фото: Instagram/ChelseaFc
Английский футбольный клуб "Челси", за который выступает казахстанец Дастан Сатпаев, в ближайшее время покинут более десяти игроков из-за перебора состава, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в заявке на участие в АПЛ у каждого клуба должно быть максимум 17 иностранных игроков из 25 человек.

При этом обязательно наличие восьми футболистов из числа тех, кто провел минимум три года в английской или валлийской системе подготовки до 21 года.

В связи с этим главный тренер "аристократов" Хаби Алонсо уже в ближайшие две-три недели хочет сократить состав клуба на 16 игроков из ныне играющих 41-го человека.

В предстоящем сезоне "Челси" не примет участие в еврокубках, и в связи с этим Алонсо не считает нужным держать в своей колоде футболистов, которые не будут иметь регулярной практики.

У испанского наставника два варианта в этой ситуации: часть игроков может быть продана, а другая – отправлена в аренду.

В списке этих футболистов, чье будущее остается пока неопределенным, называются Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Марк Гиу, Давид Датро Фофана, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Николас Джексон и Лиам Делап.

По мнению Алонсо, он вдвое сократит группу центральных защитников, которых сейчас насчитывается аж девять человек.

Конечно же, казахстанские болельщики в ожидании ответа на главный вопрос для них – будет ли включен в основу лондонского коллектива на предстоящий сезон Дастан Сатпаев?

Осталось ждать совсем немного, это будет ясно после завершения текущего предсезонного турне по Азии.

Предпоследний матч из этой серии "Челси" проведет через несколько минут с легендарным итальянским "Миланом".

До этого Сатпаев выходил на поле во всех трех контрольных поединках своего клуба, где отметился одним голом, одной победой и двумя поражениями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Тренер Челси
20:17, 17 мая 2026
Экс-наставник "Реала" Хаби Алонсо встал у руля лондонского "Челси"
Футбол Игрок Челси
10:57, 03 августа 2026
"Челси" Дастана Сатпаева приобрел напарника Месси по сборной Аргентины
Дастан Сатпаев и Челси
06:20, 19 июля 2026
"Челси" выпустил Дастана Сатпаева в закрытом матче
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: