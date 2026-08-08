С кем может расстаться наставник "Челси" Хаби Алонсо до старта АПЛ

Английский футбольный клуб "Челси", за который выступает казахстанец Дастан Сатпаев, в ближайшее время покинут более десяти игроков из-за перебора состава, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в заявке на участие в АПЛ у каждого клуба должно быть максимум 17 иностранных игроков из 25 человек.

При этом обязательно наличие восьми футболистов из числа тех, кто провел минимум три года в английской или валлийской системе подготовки до 21 года.

В связи с этим главный тренер "аристократов" Хаби Алонсо уже в ближайшие две-три недели хочет сократить состав клуба на 16 игроков из ныне играющих 41-го человека.

В предстоящем сезоне "Челси" не примет участие в еврокубках, и в связи с этим Алонсо не считает нужным держать в своей колоде футболистов, которые не будут иметь регулярной практики.

У испанского наставника два варианта в этой ситуации: часть игроков может быть продана, а другая – отправлена в аренду.

В списке этих футболистов, чье будущее остается пока неопределенным, называются Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Марк Гиу, Давид Датро Фофана, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Николас Джексон и Лиам Делап.

По мнению Алонсо, он вдвое сократит группу центральных защитников, которых сейчас насчитывается аж девять человек.

Конечно же, казахстанские болельщики в ожидании ответа на главный вопрос для них – будет ли включен в основу лондонского коллектива на предстоящий сезон Дастан Сатпаев?

Осталось ждать совсем немного, это будет ясно после завершения текущего предсезонного турне по Азии.

Предпоследний матч из этой серии "Челси" проведет через несколько минут с легендарным итальянским "Миланом".

До этого Сатпаев выходил на поле во всех трех контрольных поединках своего клуба, где отметился одним голом, одной победой и двумя поражениями.