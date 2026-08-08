ФК "Челси" без Дастана Сатпаева разгромил итальянский "Милан"

8 августа в Джакарте (Индонезия) состоялся товарищеский футбольный матч между английским "Челси" и "Миланом" из Италии. Поединок завершился крупным успехом "аристократов" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Дублем в этом матче отметился бразильский нападающий Жоао Педру, который сначала отличился на исходе первого тайма, а затем поразил ворота соперников сразу после перерыва.

А на 51-й минуте Мойзес Кайседо довел счет до 3:0, который не изменился до финального свистка.

Здесь надо отметить, что цифры на табло могли быть еще крупнее, если бы представители английского коллектива точнее использовали свои голевые моменты.

Преимущество "синих" на протяжении 90 минут было настолько подавляющим, что ни у кого не было сомнений в итоговом результате.

К сожалению, фанаты казахстанского форварда Дастана Сатпаева не увидели его на поле, он весь матч просидел на скамейке запасных.

Команда Хаби Алонсо завтра проведет заключительный поединок предсезонного азиатского турне, где встретится с чемпионом Малайзии "Джохор-Дарул-Тазим".

Между тем главная звезда "Реала" Винисиус Жуниор вопреки слухам еще на шесть лет продлил контракт с "Реалом".