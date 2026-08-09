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Спорт

Сатпаев и Мудрик спасли "Челси" от поражения с чемпионом Малайзии

Футбол Матч Турне, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 19:17 Фото: Instagram/areg.nikoghosyan
Несколько минут назад завершилось предсезонное турне английского футбольного клуба "Челси", за который выступает казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, сообщает Zakom.kz.

В заключительном поединке турне "аристократы" встречались с чемпионом Малайзии "Джохор-Дарул-Тазим".

Матч получился интересным, хозяева поля с самого начала не казались мальчиками для битья и показали, что играют не хуже, чем гости.

Команда Эстебана Солари даже открыла счет в противостоянии со знаменитым противником, когда на 15-й минуте отличился Ариф Айман.

Однако затем "синие" сумели восстановить равновесие и выйти вперед. В обоих случаях с пенальти точен был Лиам Делап.

Радость подопечных Хаби Алонсо была преждевременной, "южные тигры" вскоре сравняли результат, а спустя время снова вырвались вперед благодаря усилиям Оскара Аррабиса и Бергса.

"Джохор-Дарул-Тазим" оставалось удержать победный счет 3:2, но наставник лондонского коллектива на последних минутах встречи выпустил Дастан Сатпаева и украинца Михаила Мудрика, которые организовали гол в исполнении Антонио Глаудера на 89-й минуте, – 3:3.

В итоге "Челси" убежал от поражения в последнем матче предсезонного тура. Накануне коллеги Сатпаева разгромили итальянский "Милан" (3:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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