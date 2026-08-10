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Спорт

Соболенко дала Рыбакиной шанс занять первую строчку рейтинга WTA

Рыбакина и Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 07:58 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила возможность приблизиться к Арине Соболенко в рейтинге WTA после поражения белоруски на турнире в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто на стадии 1/8 финала.

Как пишет Sports.kz, первая ракетка мира уступила россиянке Екатерине Александровой. После этого Рыбакина получила шанс существенно приблизиться к Соболенко в рейтинге.

В случае победы на турнире в Торонто Рыбакина сможет сократить отставание от Соболенко до четырех очков. Так, казахстанка сможет вплотную приблизиться к первой позиции мирового рейтинга.

На данный момент Рыбакина занимает второе место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Рыбакина прошла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто, оставив позади заклятую соперницу.

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Аксинья Титова
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