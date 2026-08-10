Соболенко дала Рыбакиной шанс занять первую строчку рейтинга WTA
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила возможность приблизиться к Арине Соболенко в рейтинге WTA после поражения белоруски на турнире в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.
Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто на стадии 1/8 финала.
Как пишет Sports.kz, первая ракетка мира уступила россиянке Екатерине Александровой. После этого Рыбакина получила шанс существенно приблизиться к Соболенко в рейтинге.
В случае победы на турнире в Торонто Рыбакина сможет сократить отставание от Соболенко до четырех очков. Так, казахстанка сможет вплотную приблизиться к первой позиции мирового рейтинга.
На данный момент Рыбакина занимает второе место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Рыбакина прошла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто, оставив позади заклятую соперницу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript