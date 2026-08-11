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Спорт

В Турции задержали известного журналиста за фейк о трансфере звезды "Баварии": чем все закончилось

Футбол Задержан Фейк, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:46 Фото: Instagram/burhancanterzi
Накануне полиция арестовала турецкого журналиста Бурхана Джан Терзи по обвинению в публичном распространении ложной информации о переходе игрока сборной Германии, сообщает Zakon.kz.

Поводом для ареста известного журналиста стали его публикации о переходе вингера немецкой "Баварии" Джамала Мусиалы в турецкий "Галатасарай".

Однако действующие чемпионы Турции выступили с официальным опровержением, что данная информация является фейком.

Бурхан не согласился с заявлением клуба и продолжил настаивать на своей версии. В итоге эта история закончилось задержанием журналиста правоохранителями.

Но после проведения необходимых процессуальных действий суд принял решение отпустить Терзи на свободу.

Три недели назад аргентинскую телеведущую Флоренсию Пенья уволили из-за фейка о преждевременной смерти отца Лионеля Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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