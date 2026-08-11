В Турции задержали известного журналиста за фейк о трансфере звезды "Баварии": чем все закончилось

Накануне полиция арестовала турецкого журналиста Бурхана Джан Терзи по обвинению в публичном распространении ложной информации о переходе игрока сборной Германии, сообщает Zakon.kz.

Поводом для ареста известного журналиста стали его публикации о переходе вингера немецкой "Баварии" Джамала Мусиалы в турецкий "Галатасарай".

Однако действующие чемпионы Турции выступили с официальным опровержением, что данная информация является фейком.

Бурхан не согласился с заявлением клуба и продолжил настаивать на своей версии. В итоге эта история закончилось задержанием журналиста правоохранителями.

Но после проведения необходимых процессуальных действий суд принял решение отпустить Терзи на свободу.

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