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Спорт

Дастану Сатпаеву исполнилось 18 лет: что для него официально изменилось в АПЛ

Казахстанский футболист, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 02:30 Фото: Instagram/t.satpayev
Сегодня, 12 августа, нападающему сборной Казахстана Дастану Сатпаеву исполнилось 18 лет. С этого дня он стал полноценным игроком лондонского "Челси" и получил право официально выступать за клуб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, из-за действующих правил иностранные футболисты младше 18 лет не могут официально переехать в Англию и выступать за профессиональный клуб.

Поэтому Сатпаев до совершеннолетия играл за "Кайрат", а присоедился к "Челси" смог только после 18-летия. Казахстанец стал игроком "синих" 1 июля 2026 года и успел принять участие в предсезонной подготовке команды под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

Сатпаев сыграл в трех из четырех товарищеских матчей и отметился голом на шестой минуте своей дебютной встречи против "Вестерн Сидней".

Все предсезонные матчи с участием Сатпаева "Челси" проводил за пределами Англии – в Австралии, Индонезии, Малайзии и Гонконге. Теперь у 18-летнего футболиста появилась возможность сыграть и на домашнем стадионе лондонского клуба.

Ближайший шанс представится 15 августа, когда "Челси" проведет на "Стэмфорд Бридж" заключительный товарищеский матч перед началом сезона. Соперником лондонцев станет испанский "Реал Сосьедад".

Переход Сатпаева из "Кайрата" в "Челси" оценивается примерно в 4,3 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

Ранее мы писали, что Дастан Сатпаев может стать героем популярной видеоигры.

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Аксинья Титова
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