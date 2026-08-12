Казахстанский голкипер Покатилов сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Уверенная игра казахстанского голкипера позволила "Сабаху" разгромить гостей со счетом 4:0 и впервые в своей истории пробиться в плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА.
"Совы" в первом тайме никак не могли поразить ворота скандинавской дружины, датчане наглухо закрыли свою оборону.
После перерыва команда Стаса Покатилова усилила натиск, и оборона "Орхуса" вскоре дала трещину – соперник пропустил четыре гола.
В составе победителей отличились Велько Шимич, Ксандер Северина, Стив Сольве и Джой-Ланс Микелс.
Неделю назад "Сабах" уступил на выезде со счетом 1:2, а спустя время с лихвой отыгрался у соперника.
По сумме двух встреч подопечные Валдаса Дамбраускаса вышли в плей-офф квалификаций Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют против "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль).
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