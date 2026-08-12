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Спорт

Казахстанский голкипер Покатилов сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Плей-офф ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:54 Фото: Instagram/sabahfc
Капитан и вратарь азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Стас Покатилов накануне дома отстоял "на ноль" в ответном матче с датским "Орхусом" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Уверенная игра казахстанского голкипера позволила "Сабаху" разгромить гостей со счетом 4:0 и впервые в своей истории пробиться в плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА.

"Совы" в первом тайме никак не могли поразить ворота скандинавской дружины, датчане наглухо закрыли свою оборону.

После перерыва команда Стаса Покатилова усилила натиск, и оборона "Орхуса" вскоре дала трещину – соперник пропустил четыре гола.

В составе победителей отличились Велько Шимич, Ксандер Северина, Стив Сольве и Джой-Ланс Микелс.

Неделю назад "Сабах" уступил на выезде со счетом 1:2, а спустя время с лихвой отыгрался у соперника.

По сумме двух встреч подопечные Валдаса Дамбраускаса вышли в плей-офф квалификаций Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют против "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль).

Между тем эксперты подсчитали шансы главы FIFA Джанни Инфантино задержаться на своем посту на ближайших выборах.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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