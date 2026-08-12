К Дастану Сатпаеву обратился старший брат

Известного казахстанского футболиста, нападающего английского клуба "Челси" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева с днем рождения поздравил старший брат Дархан Сатпаев, сообщает Zakon.kz.

Дархан у себя в Instagram-Stories опубликовал архивное фото с совсем еще маленьким Дастаном, которому сегодня, 12 августа 2026 года, исполнилось 18 лет.

"С днем рождения, кровинка", – трогательно обратился старший брат к имениннику.

Ранее Дастана Сатпаева с совершеннолетием поздравили мама и младший брат. Они тоже в соцсетях поделились архивными фотографиями футболиста, под которыми оставили трогательные записи.

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О том, что для Дастана Сатпаева с наступлением 18-летия официально изменилось в английской Премьер-лиге (АПЛ), можете узнать здесь.