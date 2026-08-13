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Спорт

Рыбакина мощным камбэком завоевала путевку в финал "Мастерса" в Торонто

Теннис Финал Торонто, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:12 Фото: Instagram/nbotoronto
Несколько минут назад в канадском Торонто завершился второй полуфинальный поединок женского турнира категории WTA-1000, где казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

Матч второй и четвертой ракетки мира получился упорным и затянулся на все три сета, где в начале удача была на стороне Гауфф – 7:5.

Затем Рыбакина сумела собраться и переломить ход игры в свою пользу, взяв оставшиеся две партии – 6:2, 6:2.

Теперь Елена поспорит за титул канадского супер-турнира со своей давней, но не менее грозной соперницей Игой Швёнтек.

В свою очередь польская теннисистка немного ранее сегодня сумела переиграть украинку Элину Свитолину также в трех сетах – 6:3, 1:6, 6:3.

Финал между Рыбакиной и Швёнтек запланирован на раннее утро 14 августа.

После турнира в Торонто наша спортсменка сразу вылетает в Цинциннатти (США), где ее ждет новая соперница следующего "Мастерса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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