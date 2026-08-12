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Спорт

Известны итоги жеребьевки "Мастерса" в Цинциннати с участием Рыбакиной

Теннис Сетка Цинциннати, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:00 Фото: Instagram/nbotoronto
Накануне на хардовых площадках американского Цинциннати с квалификационных игр стартовал очередной женский "Мастерс" в преддверии Открытого чемпионата США по теннису, сообщает Zakon.kz.

На данный "тысячник" от Казахстана заявлены три теннисистки: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева в одиночке, а также Анна Данилина в парных состязаниях.

Минувшей ночью прошла жеребьевка этих соревнований в одиночном разряде, где первые номера нашей сборной узнали своих соперниц в стартовых раундах.

Елена Рыбакина, получившая второй номер посева, пропускает первый круг, а затем встретится с победителем противостояния Тэйлор Таунсенд (США) – Камила Осорио (Колумбия).

А вот вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте WTA-1000 в Цинциннати получила грозную соперницу в лице россиянки Людмилы Самсоновой, с которой позавчера "помучилась" Рыбакина на турнире в Торонто.

Что касается Анны Данилиной, то сетка и график парных состязаний пока неизвестны.

А днем ранее из-за землетрясения был приостановлен чемпионат Колумбии по футболу.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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