Известны итоги жеребьевки "Мастерса" в Цинциннати с участием Рыбакиной
На данный "тысячник" от Казахстана заявлены три теннисистки: Елена Рыбакина и Юлия Путинцева в одиночке, а также Анна Данилина в парных состязаниях.
Минувшей ночью прошла жеребьевка этих соревнований в одиночном разряде, где первые номера нашей сборной узнали своих соперниц в стартовых раундах.
Елена Рыбакина, получившая второй номер посева, пропускает первый круг, а затем встретится с победителем противостояния Тэйлор Таунсенд (США) – Камила Осорио (Колумбия).
А вот вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте WTA-1000 в Цинциннати получила грозную соперницу в лице россиянки Людмилы Самсоновой, с которой позавчера "помучилась" Рыбакина на турнире в Торонто.
Что касается Анны Данилиной, то сетка и график парных состязаний пока неизвестны.
А днем ранее из-за землетрясения был приостановлен чемпионат Колумбии по футболу.