Рыбакина высказалась о полуфинале и битве за титул "Мастерса" в Торонто

Сегодня, 13 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в своей карьере пробилась в финал турнира National Bank Open 2026, одержав волевую победу за два часа над четвертой сеяной – американкой Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

По ходу полуфинального поединка Гауфф сделала единственный брейк в первом сете в 12-м гейме и выиграла его со счетом 7:5.

После этого Рыбакина отыгралась и взяла следующие две партии, проиграв всего четыре гейма – 6:2, 6:2.

Так что казахстанка в Торонто провела уже четыре тяжелых трехсетовых поединка. До этого она победила Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Наоми Осаку.

"Это снова была очень трудная борьба, рада, что все снова сложилось в мою пользу. У меня были возможности, и я ими воспользовалась. Старалась не думать о счете, просто играла по одному очку за раз. Также на подаче – просто выбирала цели. Даже если она знала, куда подаю, просто шла в атаку – и сегодня это сработало". Елена Рыбакина

Таким образом, это седьмой финал турниров WTA-1000 в карьере Рыбакиной и второй в текущем сезоне. К тому же Елена одержала рекордные 26 побед на харде в 2026 году, обогнав Арину Соболенко и Элину Свитолину (у них по 25).

Теперь уже в ночь на 14 августа казахстанка сразится за титул канадского "Мастерса", где ей будет соперничать седьмая сеяная Ига Швёнтек.

"Она играет хорошо, и это снова будет очень сложный матч. Мы очень хорошо знаем друг друга, играли друг против друга много раз. В моем случае я чувствую, что дело снова в восстановлении после стольких часов на корте и в том, чтобы выложиться по полной". Елена Рыбакина

Будущее противостояние между теннисистками станет 13-м в их карьере, у обеих по шесть побед.

Последняя разборка между ними прошла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2026, где сильнее была Рыбакина, а впоследствии и завоевала свой второй титул в одиночном разряде на турнирах "Большого шлема".