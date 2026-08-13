"Челси" принял последнее решение по Дастану Сатпаеву

Английский "Челси" дал профессиональную возможность Дастану Сатпаеву остаться в клубе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ASnews.kz со ссылкой на источник в лондонском клубе, при этом 18-летний футболист заинтересовал несколько европейских клубов, которые готовы взять его в аренду.

Среди них – французский "Страсбур", английский "Халл Сити" и другие.

Ожидается, что "Челси" отправит Сатпаева в аренду сроком на год для того, чтобы тот набирался опыта и полностью адаптировался к требованиям европейского футбола.

Свой выбор руководство и тренерский штаб "аристократов" сделают в ближайшее время, но шансов на то, что Сатпаев начнет грядущий сезон в основной команде "Челси" пока малы.

Вполне вероятно, что лондонцы отправят казахстанца в молодежную команду.

Ранее мы писали, что заполненный до отказа "Челси" Сатпаева купил еще одного защитника.