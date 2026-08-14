Бен Шелтон второй год подряд становится королем "Мастерса" в Монреале

Рано утром 14 августа десятая ракетка мира американец Бен Шелтон стал победителем теннисного турнира ATP-1000 на кортах канадского Монреаля, призовой фонд которого составил более 9,4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке канадского "Мастерса" Шелтон, который был посеян здесь под пятым номером, обыграл своего соотечественника Брэндона Накашиму – 6:3, 7:6 (7:4).

Таким образом, 23-летний теннисист второй сезон подряд берет трофей ATP-1000 в Канаде, разница только в том, что в 2025 году эти соревнования проходили в Торонто.

Тогда Бен был сильнее россиянина Даниила Медведева – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Плюс тот титул стал для Шелтона первым на турнирах категории ATP-1000 в его недолгой профессиональной карьере.

Также нужно отметить, что этот трофей четвертый для Бена в текущем сезоне и седьмой под эгидой ATP.

В 2026 году американец забирал главные призы на турнирах в Далласе, Мюнхене и Штутгарте, что является лучшим результатом в его карьере за сезон.

Вдобавок ко всем показателям Шелтон заработал 1,15 млн долларов за победу в Монреале. На данный час сумма его карьерных призовых перевалила рубеж в 15 млн.

Между тем накануне потенциальные покупатели прав чемпионата мира по футболу приобрели основную долю акций БК "Лос-Анджелес Лейкерс".