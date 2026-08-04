Дастан Сатпаев покорил фанатов "Челси" одним поступком в Гонконге
Лондонский "Челси" прибыл в Гонконг в рамках предсезонного турне. У входа в отель английский клуб встречали десятки местных поклонников, надеявшихся получить автографы и сделать памятные кадры с кумирами.
Дастан Сатпаев уделил время собравшимся болельщикам: форвард сфотографировался с поклонниками и расписался на спортивной атрибутике.
Видеозапись с места событий быстро набрала популярность в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают этот эпизод и выражают восхищение открытостью и уважительным отношением казахстанского футболиста к фанатам.
- Молодчик! Болельщиков надо уважать!
- Вперед, Дастан!
- Удачи.
- Тигр!
В своем дебютном поединке 17-летний форвард оформил гол и принес победу над "Вестерн Сидней" (6:4).
А 1 августа казахстанец потерпел первое поражение в составе лондонского коллектива, уступив землякам из "Тоттенхэма" (1:2).