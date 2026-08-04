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Спорт

Дастан Сатпаев покорил фанатов "Челси" одним поступком в Гонконге

Фото: Instagram/ChelseaFc, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 19:34 Фото: Instagram/ChelseaFc
17-летний казахстанский форвард лондонского "Челси" Дастан Сатпаев восхитил болельщиков в Гонконге. Молодой нападающий тепло пообщался с фанатами, встретившими команду у отеля, передает Zakon.kz.

Лондонский "Челси" прибыл в Гонконг в рамках предсезонного турне. У входа в отель английский клуб встречали десятки местных поклонников, надеявшихся получить автографы и сделать памятные кадры с кумирами.

Дастан Сатпаев уделил время собравшимся болельщикам: форвард сфотографировался с поклонниками и расписался на спортивной атрибутике.

Видеозапись с места событий быстро набрала популярность в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают этот эпизод и выражают восхищение открытостью и уважительным отношением казахстанского футболиста к фанатам.

  • Молодчик! Болельщиков надо уважать!
  • Вперед, Дастан!
  • Удачи.
  • Тигр!

В своем дебютном поединке 17-летний форвард оформил гол и принес победу над "Вестерн Сидней" (6:4).

А 1 августа казахстанец потерпел первое поражение в составе лондонского коллектива, уступив землякам из "Тоттенхэма" (1:2).

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Канат Болысбек
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