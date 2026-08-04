Дастан Сатпаев покорил фанатов "Челси" одним поступком в Гонконге

17-летний казахстанский форвард лондонского "Челси" Дастан Сатпаев восхитил болельщиков в Гонконге. Молодой нападающий тепло пообщался с фанатами, встретившими команду у отеля, передает Zakon.kz.

Лондонский "Челси" прибыл в Гонконг в рамках предсезонного турне. У входа в отель английский клуб встречали десятки местных поклонников, надеявшихся получить автографы и сделать памятные кадры с кумирами.

Дастан Сатпаев уделил время собравшимся болельщикам: форвард сфотографировался с поклонниками и расписался на спортивной атрибутике.

Видеозапись с места событий быстро набрала популярность в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают этот эпизод и выражают восхищение открытостью и уважительным отношением казахстанского футболиста к фанатам.

Молодчик! Болельщиков надо уважать!

Вперед, Дастан!

Удачи.

Тигр!

В своем дебютном поединке 17-летний форвард оформил гол и принес победу над "Вестерн Сидней" (6:4).

А 1 августа казахстанец потерпел первое поражение в составе лондонского коллектива, уступив землякам из "Тоттенхэма" (1:2).