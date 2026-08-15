#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Сатпаев провел первое занятие в "Бернли" и готовится к старту в Чемпионшип

Футбол Игрок Бернли, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 21:35 Фото: Instagram/ChelseaFc
15 августа 2026 года казахстанский талант Дастан Сатпаев прибыл в расположение своего нового клуба "Бернли", с которым накануне подписал арендное соглашение на один год, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад 18-летний форвард уже провел первую тренировку в составе "бордовых". В занятиях также принял участие другой новичок команды – защитник Макс Эллейн, перешедший, как и наш Дастан, на правах аренды, но из "Манчестер Сити".

14 августа Сатпаев перешел в "Бернли" на правах аренды из лондонского "Челси" всего лишь на один сезон без права выкупа.

Вероятный дебют Дастана в форме "Бернли" может состояться уже завтра в рамках первого тура Чемпионшипа, когда его команда дома примет "Вест Хэм" (начало матча – в 20:00 по казахстанскому времени).

Как известно, двукратный чемпион Англии в прошлом сезоне вылетел из АПЛ и теперь стремится вернуться в высший дивизион. При удачном раскладе Сатпаев сможет стать важным усилением для команды Ники Хайена.

Суммарная трансферная стоимость игроков "Бернли" составляет 126,8 млн евро, чему может позавидовать ряд известных клубов Европы.

Между тем вчера Бен Шелтон второй год подряд стал королем "Мастерса" в Монреале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дастан Сатпаев перешел в Бернли
06:36, Сегодня
"Челси", Дастан Сатпаев и "Бернли" прокомментировали переход казахстанца
Фото: instagram/d__satpayev
22:44, 14 августа 2026
Дастан Сатпаев перейдет из "Челси" в "Бернли" на правах аренды
Казахстанский футболист
02:31, 29 июля 2026
Дастан Сатпаев выступил с заявлением после первого гола в составе "Челси"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елдос Сайдалин рассказал, как прошёл сбор женской сборной Казахстана в США
21:17, Сегодня
Елдос Сайдалин рассказал, как прошёл сбор женской сборной Казахстана по боксу в США
Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного турнира &quot;Қазақстан Барысы&quot;-2026
20:36, Сегодня
Жантилек Нуртилепулы стал победителем юбилейного турнира "Қазақстан Барысы"-2026
&quot;Женис&quot; уверенно разгромил &quot;Жетысу&quot; в домашнем матче КПЛ
20:10, Сегодня
"Женис" уверенно разгромил "Жетысу" в домашнем матче КПЛ
&quot;Кайрат&quot; обыграл &quot;Улытау&quot; в матче 22-го тура КПЛ
19:55, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Улытау" в матче 22-го тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: