15 августа 2026 года казахстанский талант Дастан Сатпаев прибыл в расположение своего нового клуба "Бернли", с которым накануне подписал арендное соглашение на один год, сообщает Zakon.kz.

Несколько часов назад 18-летний форвард уже провел первую тренировку в составе "бордовых". В занятиях также принял участие другой новичок команды – защитник Макс Эллейн, перешедший, как и наш Дастан, на правах аренды, но из "Манчестер Сити".

14 августа Сатпаев перешел в "Бернли" на правах аренды из лондонского "Челси" всего лишь на один сезон без права выкупа.

Вероятный дебют Дастана в форме "Бернли" может состояться уже завтра в рамках первого тура Чемпионшипа, когда его команда дома примет "Вест Хэм" (начало матча – в 20:00 по казахстанскому времени).

Как известно, двукратный чемпион Англии в прошлом сезоне вылетел из АПЛ и теперь стремится вернуться в высший дивизион. При удачном раскладе Сатпаев сможет стать важным усилением для команды Ники Хайена.

Суммарная трансферная стоимость игроков "Бернли" составляет 126,8 млн евро, чему может позавидовать ряд известных клубов Европы.

Между тем вчера Бен Шелтон второй год подряд стал королем "Мастерса" в Монреале.