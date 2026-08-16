"ПСЖ" проиграл "Лансу" в Суперкубке Франции

В ночь на 17 августа на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе "ПСЖ" уступил "Лансу" в матче за Суперкубок Франции, сообщает Zakon.kz.

"ПСЖ" получил право сыграть за трофей как чемпион Франции, тогда как "Ланс" стал обладателем Кубка страны. Парижане подошли к встрече после очередного успеха на международной арене. 12 августа команда Луиса Энрике завоевала Суперкубок УЕФА, победив "Астон Виллу" со счетом 2:1.

"ПСЖ" и "Ланс" уже встречались в этом турнире. В 1998 году парижане победили со счетом 1:0.

Что касается минувшей игры, то встреча в Лансе завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 32‑й минуте забил Флориан Товен. На 39‑й минуте защитник "Ланса" Килиан Антонио получил прямую красную карточку, на 87‑й с поля был удален защитник парижан Нуну Мендеш. Ворота "ПСЖ" защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Таким образом, с 39-й минуты 10 футболистов "Ланса" обыграли "ПСЖ" на своем домашнем стадионе.

14 августа лондонский "Челси" передал футболиста Дастана Сатпаева на сезон-2026/27 в английский "Бернли".