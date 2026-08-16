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Спорт

"Ман Сити" и "Арсенал" разыграли первый трофей нового английского сезона

Футбол Победитель Суперкубка, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 21:15 Фото: Instagram/arsenal
16 августа 2026 года завершился матч за Суперкубок Англии 2026 года, где "Арсенал" разгромил "Манчестер Сити", забив в ворота соперников три безответных мяча, сообщает Zakon.kz.

Стартовый поединок нового английского футбольного сезона прошел на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс). Арена вмещает 74 500 зрителей.

Преимущество чемпиона АПЛ 2026 года было заметно с самого начала встречи, когда они уже на первой минуте открыли счет благодаря усилиям Риккардо Калафьори.

До ухода на перерыв Кай Хаверц удвоил преимущество "канониров".

На старте второго тайма Мартин Эдегор забил третий мяч лондонского коллектива и сделал счет разгромным (3:0).

Несмотря на все усилия "горожан", они ничего не смогли противопоставить грамотной игре команды Микеля Артеты.

В итоге "Арсенал" забирает первый титул в новом сезоне.

Суперкубок Англии по футболу – это матч-открытие сезона, где встречаются чемпион АПЛ и обладатель Кубка Англии прошедшего сезона.

Пушкари выступили на этом матче как победители английского чемпионата, а "Сити" приехал в ранге обладателя Кубка страны.

Тем временем на днях за рекордные 12,5 млрд долларов был продан легендарный БК "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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