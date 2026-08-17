Перед игрой "Кайрат" – "Андерлехт" алматинские футболисты обратились к болельщикам

Перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА желто-черные обратились к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

Для начала в своих соцсетях они напомнили, что 20 августа в 20:00 на Центральном стадионе "Кайрат" примет бельгийский "Андерлехт" и в связи с этим настоятельно попросили не покупать билеты у перекупщиков.

"Такие билеты могут быть аннулированы, и вы рискуете не попасть на матч. Это создает неудобства как для болельщиков, так и для организаторов", – заранее предупредили будущих зрителей матча.

Дополнительно к этому выяснилось, что билеты можно приобрести в соответствующих мобильных приложениях. При покупке необходимо указать ИИН, и в дальнейшем билеты возврату не подлежат.

Что касается дня матча, то зрителей попросили приехать на стадион за два-три часа до начала встречи, чтобы избежать очередей и в полной мере почувствовать атмосферу большого еврокубкового вечера.

"Нам нужны ваши голоса, ваша энергия и ваша поддержка с первой до последней минуты", – говорится в сообщении футбольного клуба.

16 августа в Дирекции спортивных сооружений города Алматы рассказали и показали, как обстоят дела на Центральном стадионе перед грядущим матчем.