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Спорт

УЕФА назвал "Кайрату" возможных соперников в предстоящих играх еврокубков

Футбол Жеребьевка УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:59 Фото: Instagram/f.c.kairat
3 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, по исходу которых казахстанский "Кайрат" узнал своих потенциальных оппонентов в этих двух турнирах, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы УЕФА, в случае успеха в двухматчевом противостоянии с болгарским "Левски" команда Рафаэля Уразбахтина в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕК-ом.

А если действующий чемпион Казахстана потерпит неудачу в играх с "Левски", то дальше "желто-черные" сыграют в плей-офф отбора Лиги Европы, где встретятся с победителем пары ПАОК (Греция) – "Андерлехт" (Бельгия).

Пока же алматинский коллектив накануне прилетел в Софию, где 4 августа померится силами с местным "Левски" в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ответный поединок между этими командами пройдет 11 августа в Туркестане.

Между тем вчера туринский "Ювентус" купил игрока сборной Франции и ПСЖ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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