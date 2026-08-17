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Спорт

В Сети появилось видео несчастного случая с участием звезды "Баварии"

Футбол Потеря Сознания, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 18:05 Фото: Instagram/jamalmusiala10
В минувшие выходные в Германии прошел контрольный матч, где встретились футбольные команды "Бавария" и "РБ Лейпциг". Игра, которая состоялась на "Мюнхен Арене", завершилась успехом хозяев поля со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Этот дружеский матч чуть не закончился трагично для знаменитого форварда мюнхенского клуба Джамала Мусиалы, который потерял сознание во время игры из-за аномальной жары.

Футболисту стало плохо на 83-й минуте, перед этим он сам забил гол. Плохое состояние своего партнера первым заметил новичок "Баварии" – Исмаэль Сайбари, который бросился к нему на помощь. Через мгновение рядом уже были медики и другие коллеги.

Несколько минут медперсонал оказывал 23-летнему футболисту помощь, после чего тот покинул поле самостоятельно, вместо него на поле вышел Бара Сапоко Ндиайе.

Как показало первоначальное обследование, у Джамала не выявили ничего существенного. В ближайшие дни он будет отдыхать и восстанавливаться.

Неделю назад в Турции задержали известного журналиста за фейк о трансфере Мусиалы в "Галатасарай".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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