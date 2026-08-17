Казахстан остановился в шаге от топ-10 на чемпионате мира в Германии

Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). На мировом первенстве Казахстан был представлен как в индивидуальных дисциплинах, так и в групповых упражнениях, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат среди казахстанских гимнасток показала Акмарал Ерекешева. Она вышла в три финала и заняла пятое место в упражнении с булавами, шестое в индивидуальном многоборье и восьмое в упражнении с лентой. Индивидуальные соревнования Акмарал Ерекешева Многоборье – 6-е место

Булавы – 5-е место

Лента – 8-е место

Обруч – 42-е место

Мяч – 16-е место. Айбота Ертайкызы Многоборье – 24-е место

Булавы – 15-е место

Лента – 32-е место

Обруч – 10-е место

Мяч – 33-е место. Групповые упражнения Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова Многоборье – 13-е место

5 мячей – 13-е место

Три обруча и две пары булав – 12-е место. В командном многоборье Казахстан занял 11-е место, остановившись в шаге от топ-10. Ранее сообщалось, что казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии.

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