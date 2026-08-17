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Спорт

Казахстан остановился в шаге от топ-10 на чемпионате мира в Германии

гимнасты, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 18:42 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). На мировом первенстве Казахстан был представлен как в индивидуальных дисциплинах, так и в групповых упражнениях, сообщает Zakon.kz.

Лучший результат среди казахстанских гимнасток показала Акмарал Ерекешева. Она вышла в три финала и заняла пятое место в упражнении с булавами, шестое в индивидуальном многоборье и восьмое в упражнении с лентой.

Индивидуальные соревнования

Акмарал Ерекешева

  • Многоборье – 6-е место
  • Булавы – 5-е место
  • Лента – 8-е место
  • Обруч – 42-е место
  • Мяч – 16-е место.

Айбота Ертайкызы

  • Многоборье – 24-е место
  • Булавы – 15-е место
  • Лента – 32-е место
  • Обруч – 10-е место
  • Мяч – 33-е место.

Групповые упражнения

Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова

  • Многоборье – 13-е место
  • 5 мячей – 13-е место
  • Три обруча и две пары булав – 12-е место.

В командном многоборье Казахстан занял 11-е место, остановившись в шаге от топ-10.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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