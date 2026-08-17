Казахстан остановился в шаге от топ-10 на чемпионате мира в Германии
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). На мировом первенстве Казахстан был представлен как в индивидуальных дисциплинах, так и в групповых упражнениях, сообщает Zakon.kz.
Лучший результат среди казахстанских гимнасток показала Акмарал Ерекешева. Она вышла в три финала и заняла пятое место в упражнении с булавами, шестое в индивидуальном многоборье и восьмое в упражнении с лентой.
Индивидуальные соревнования
Акмарал Ерекешева
- Многоборье – 6-е место
- Булавы – 5-е место
- Лента – 8-е место
- Обруч – 42-е место
- Мяч – 16-е место.
Айбота Ертайкызы
- Многоборье – 24-е место
- Булавы – 15-е место
- Лента – 32-е место
- Обруч – 10-е место
- Мяч – 33-е место.
Групповые упражнения
Айзере Кенес, Жасмин Жунусбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Аида Хакимжанова
- Многоборье – 13-е место
- 5 мячей – 13-е место
- Три обруча и две пары булав – 12-е место.
В командном многоборье Казахстан занял 11-е место, остановившись в шаге от топ-10.
Ранее сообщалось, что казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript